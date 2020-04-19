Лукашенко пообещал честно провести президентские выборы в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что очередные президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно, цитирует «БелТА».
В частности, честно и порядочно планируется сообщать о будущем и о развитии Белоруссии.
«Я вам гарантирую», — отметил Лукашенко, говоря о честных выборах.
По его словам, от президента в Белоруссии многое зависит в силу конституции страны.
«Кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев», — резюмировал он.
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