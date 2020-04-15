МИД России призвал Вашингтон отказаться от атак на ВОЗ

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Москва призывает воздержаться Вашингтон от атак на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, ВОЗ ведет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Кроме того, организация пользуется авторитетом у большинства правительств стран, в кругах ученых и медиков.

«Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ», — сказал Рябков.

Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо провести ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико-биологической сфере, а наоборот, укреплять их.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.

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