G7 обещает сделать все необходимое, чтобы восстановить экономику

<img src="//img.gazeta.ru/files3/899/13007899/2020-03-10T162417Z_1685143102_RC24HF9BMUIM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MACRON-EU-pic905-895x505-70181.jpg">

Страны G7 обещают сделать все возможное, чтобы восстановить экономический рост на фоне коронавируса, следует из заявления, обнародованного Минфином США.

«Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы», — говорится в заявлении.

США опубликовали документ как председательствующая в этом году страна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не время для поиска виновных»: как G7 борется с пандемией

— Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине

— Саммит G7 в США отменили из-за коронавируса