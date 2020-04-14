G7 обещает сделать все необходимое, чтобы восстановить экономику

Страны G7 обещают сделать все возможное, чтобы восстановить экономический рост на фоне коронавируса, следует из заявления, обнародованного Минфином США.

«Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы», — говорится в заявлении.

США опубликовали документ как председательствующая в этом году страна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Не время для поиска виновных»: как G7 борется с пандемией

Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине

Саммит G7 в США отменили из-за коронавируса