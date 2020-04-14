G7 обещает сделать все необходимое, чтобы восстановить экономику
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Страны G7 обещают сделать все возможное, чтобы восстановить экономический рост на фоне коронавируса, следует из заявления, обнародованного Минфином США.
«Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы», — говорится в заявлении.
США опубликовали документ как председательствующая в этом году страна.
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