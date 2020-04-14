Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин чувствует себя нормально, сообщает РИА «Новости».

«Только что завершилось совещание президента по экономическим вопросам», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что у Путина отменное состояние здоровья, что подтверждает рабочий график главы государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Песков: без режима самоизоляции РФ ждало бы множество заболевших COVID-19

— Песков рассказал о характерной черте Путина