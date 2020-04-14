Песков рассказал о здоровье Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин чувствует себя нормально, сообщает РИА «Новости».
«Только что завершилось совещание президента по экономическим вопросам», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков сообщал, что у Путина отменное состояние здоровья, что подтверждает рабочий график главы государства.
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