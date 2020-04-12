Зеленский пообещал украинцам $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/179/13037179/2020-03-31T073237Z_730239498_RC2VUF9IXL5N_RTRMADP_3_UKRAINE-POLITICS-pic905-895x505-38913.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что заплатит изобретателю вакцины от коронавируса один миллион долларов. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, глава государства обратился к нему, чтобы он написал украинским академикам и пообещал крупную сумму денег, если кто-нибудь из них сможет создать вакцину от инфекции.

«Если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19. — «Газета. Ru»), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — передал Ляшко.

По состоянию на 12 апреля, в стране выявили 2777 заразившихся, выздоровели 89 пациентов, а 83 — скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

— На Украине ввели ограничения на передвижение на улицах

— Украинский политолог заявил, что Зеленский находится в состоянии паники