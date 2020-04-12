Зеленский пообещал украинцам $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что заплатит изобретателю вакцины от коронавируса один миллион долларов. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью изданию «Левый берег».
По его словам, глава государства обратился к нему, чтобы он написал украинским академикам и пообещал крупную сумму денег, если кто-нибудь из них сможет создать вакцину от инфекции.
«Если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19. — «Газета. Ru»), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — передал Ляшко.
По состоянию на 12 апреля, в стране выявили 2777 заразившихся, выздоровели 89 пациентов, а 83 — скончались.
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