Небензя призвал снять введенные вне рамок ООН санкции

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил на фоне угрозы коронавируса всем снять с с развивающихся стран все санкции, которые были введены не в рамках организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во время пандемии развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им в первую очередь нужно предоставлять помощь.

«ООН - лучшая платформа для координации такой помощи. В этом контексте мы призываем всех отменить все многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, введенные не ООН, против развивающихся стран», — заявил Небензя на заседании СБ ООН по теме коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.