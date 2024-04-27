Бари Алибасов-младший рассказал, за что ему «настучали по голове»

Сын продюсера Бари Алибасова Бари признался, что получил серьезные травмы во время чемпионата России по шахбоксу. Слова шоумена передает WomanHit.

«Так мне по голове настучали, что я сейчас лежу и восторгаюсь собственным ужасом», — поделился впечатлениями Алибасов-младший.

Он пояснил, что организаторы спортивного мероприятия пригласили его на соревнования по шахбоксу после того, как посмотрели боксерский поединок шоумена с Никитой Джигурдой.

«Видимо, я им показался достаточно хорошим боксером, поэтому мне организовали бой с непревзойденным чемпионом мира Леонидом Чернобаевым», — признался Алибасов-младший.

По словам мужчины, в результате он получил сотрясение мозга, а также у него сломано ребро. Сейчас шоумен восстанавливается.

Шахбокс — гибридный вид спорта, в котором комбинируются состязания по шахматам и боксу в чередующихся раундах.

До этого наследник Бари Алибасова рассказывал, что певица Алла Пугачева очень помогла его семье в трудную минуту. Он признался, что певица молча перевела миллион рублей его семье, когда у них сгорела квартира.

Ранее Муцениеце пристыдила Прилучного за жадность после суда по алиментам.