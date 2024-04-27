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Бари Алибасов-младший рассказал, за что ему «настучали по голове»

Сын продюсера Алибасова Бари получил сотрясение мозга и сломал ребро

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Инстаграм @barialibasovjr

Сын продюсера Бари Алибасова Бари признался, что получил серьезные травмы во время чемпионата России по шахбоксу. Слова шоумена передает WomanHit.

«Так мне по голове настучали, что я сейчас лежу и восторгаюсь собственным ужасом», — поделился впечатлениями Алибасов-младший.

Он пояснил, что организаторы спортивного мероприятия пригласили его на соревнования по шахбоксу после того, как посмотрели боксерский поединок шоумена с Никитой Джигурдой.

«Видимо, я им показался достаточно хорошим боксером, поэтому мне организовали бой с непревзойденным чемпионом мира Леонидом Чернобаевым», — признался Алибасов-младший.

По словам мужчины, в результате он получил сотрясение мозга, а также у него сломано ребро. Сейчас шоумен восстанавливается.

Шахбокс — гибридный вид спорта, в котором комбинируются состязания по шахматам и боксу в чередующихся раундах.

До этого наследник Бари Алибасова рассказывал, что певица Алла Пугачева очень помогла его семье в трудную минуту. Он признался, что певица молча перевела миллион рублей его семье, когда у них сгорела квартира.

Ранее Муцениеце пристыдила Прилучного за жадность после суда по алиментам.

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