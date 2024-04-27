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Блинкен обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы

Блинкен: Китай стремился вмешаться в президентские выборы в США

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Jonathan Ernst/Reuters

США имеют доказательства якобы имевших место попыток вмешательства в выборы президента США 2024 года со стороны Китая, Вашингтон относится к этом внимательно. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам своей поездки в КНР.

«Мы видели свидетельства попыток повлиять на ситуацию и, возможно, вмешаться (в выборы. – прим. ред.)… Любое вмешательство Китая в наши выборы — это то, к чему мы относимся очень внимательно и что для нас абсолютно неприемлемо, поэтому я хотел убедиться, что они снова услышали это послание», — подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, в Вашингтона обеспокоены по поводу того, что Китай «и другие страны» якобы играют на существующих социальных разногласиях в США.

Блинкен также отметил, что Вашингтон и Пекин на данный момент «работают над сотрудничеством», однако при этом США, по его мнению, «откровенно говорят о разногласиях (между странами. – прим. ред.)», что важно для того, чтобы избежать перерастания конкуренции между США и КНР в конфликт.

До этого Блинкен заявил, что Китай является главным поставщиком России компонентов, необходимых для восстановления военной промышленности РФ, США готовы к дополнительным мерам со своей стороны, чтобы пресечь эти связи Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что Блинкен полетит в Израиль после Китая.

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