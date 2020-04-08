Эквадор попросил у России помощи в борьбе с коронавирусом

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Эквадор попросил российские компании и ведомства помощи в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла страны в России Хулио Прадо Эспиноса.

«Мы рассчитываем на понимание со стороны РФ и ее народа. Мы уверены, что сможем реализовать что-то скоро, учитывая тесную связь между нашими странами », — сказал посол.

Дипломат добавил, что Эквадор просит выделить маски, респираторы и лекарства.

В Эквадоре коронавирусом заразились почти четыре тысячи, скончались 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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