Борис Джонсон продолжает оставаться в реанимации
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На Даунинг Стрит сообщили о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что Джонсон реагирует на лечение и находится в клинически стабильном состоянии.
При этом он все так же остается в реанимации.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. О заболевании Джонсон объявил 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.
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