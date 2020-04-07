Лукашенко: коронавирус ставит под угрозу существование Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса напрямую связана с экономикой страны и будущим существованием республики, сообщает агентство «Белта».

«Проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени, возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что руководство страны не знает «замысла лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией», а также выразил опасение, что другие страны воспользуются слабостью Белоруссии, стремясь извлечь выгоду.

Ранее президент Белоруссии высказывал сомнение, что вирус COVID-19 имеет естественное происхождение и мог быть создан рукотворно.

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