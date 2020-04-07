В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Речь шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставкам продуктов и медикаментов. В данном случае глава Чечни заверил, что эти потоки не закрываются и ничто им не препятствует», — сказал Песков.

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне нет запрета на транзит транспорта, перевозку товаров и лекарств.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал региональных лидеров не путать региональные полномочия с федеральными. Такая реакция была вызвана сообщениями о перекрытии административных границ в ряде регионов.

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