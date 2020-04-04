В Раде высмеяли санкции Украины в отношении Белоруссии

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал санкции Еиева против Минска. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«На этой недели они (Киев. — прим. ред.) присоединяются к европейским санкциям против Белоруссии, введенным 15 лет назад. Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? ... Какой дегенерат это придумал?» — сказал Рябинович.

По его мнению, это было «взвешенное вредительство» и «преступный» поступок.

Парламентарий отметил, что Минск неоднократно помогал Киеву, в том числе в ситуации в Донбассе.

«Ну и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко. От Белоруссии и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела», — добавил Рябинович.

До этого Совет ЕС уведомил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.