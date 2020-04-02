МИД РФ призвал Киев отказаться от политических игр в переговорах по Донбассу

МИД России призвал партнеров по нормандскому формату отказаться от политических игр и направить все свое внимание на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, ранее помощники лидеров Германии, Франции и Украины уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне... Призываем партнёров по нормандскому формату прекратить политические игры и приступить наконец к серьёзным переговорам по урегулирования конфликта в Донбассе», — говорится в заявлении.