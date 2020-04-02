Путин поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляции
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Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам поблагодарил граждан России за соблюдение режима самоизоляции и рекомендаций по профилактике коронавируса.
Путин также отметил работу медицинских работников и волонтеров.
«Хотел бы также искренне поблагодарить вас – вас всех, без исключения», — сказал он.
2 апреля Путин снова обратился к гражданам РФ из-за сиуации с коронавирусом.
Во многих регионах России объявлен режим самоизоляции. Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.