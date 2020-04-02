СМИ Израиля узнали об обнаружении COVID19 у министра здравоохранения

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Газета Jerusalem Times со ссылкой на источники из минздрава сообщила о положительном результате анализов на новый тип коронавируса COVID-19 у главы минздрава Израиля Яакова Лицмана.

Источник отметил, что коронавирус также был диагностировал у жены Лицмана.

По данным газеты, министр с супругой помещены на карантин, он продолжит выполнять свои должностные обязанности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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