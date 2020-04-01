Чечня закрывает границы из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
Кадыров добавил, что ограничение не распространяется на продовольствие и медицинские товары. Он также подчеркнул, что в республике начнется санитарная обработка.
«Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — подчеркнул глава субъекта.
В Чечне коронавирусом заразились 10, скончался один человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
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