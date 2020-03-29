Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры. Об этом сообщает ТСН.

Видеозаписи появились у депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса. Он написал, что на кадрах видно, как Ермак через брата якобы торгует государственными должностями.

В свою очередь, Ермак потребовал провести всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей и проверить их на достоверность. Он назвал свою семью честными и порядочными людьми.

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