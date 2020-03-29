Во Франции рассказали о росте популярности Макрона на фоне пандемии
Издание Journal du Dimanche опубликовало материал, где говорится о росте популярности французского президента Эмманюэля Макрона на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19.
В публикации также приводятся данные о росте популярности и премьер-министра страны Эдуара Филиппа на 6%.
Согласно статистике издания, уровень одобрения деятельности Макрона увеличился за время пандемии на 11%, составив 43%.
Как отмечает Journal du Dimanche, при этом недовольство французов предпринимаемыми правительством мерами по борьбе с распространением заболевания растет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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