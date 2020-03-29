Песков: саммиты G20 могут и дальше проходить в виртуальном формате
Виртуальный формат саммита «Большой двадцатки» G20 может быть продолжен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом сообщает портал «Вести.Ru».
Песков отметил удобство и быстроту проведения онлайн-саммита. Кроме того, организация виртуальной встречи дешевле проведения большого саммита, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
«Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен. Тем более, в нынешних условиях», – заметил Песков.
26 марта состоялся первый онлайн-саммит лидеров стран G20, посвященный проблеме распространения коронавируса нового типа.
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