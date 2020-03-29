Образован президиум правительства России

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В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В состав президиума вошел премьер-министр, его заместители и десять министров, указано в тексте постановления.

В частности, в президиум вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы МЧС и МВД Евгений Зиничев и Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко.

Кроме того, главы министерства труда Антон Котяков, министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, министерства экономического развития Максим Решетников и министерства финансов Антон Силуанов также стали членами президиума.

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