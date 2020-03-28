Трамп и Меркель по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
Политики обсудили ситуацию с пандемией нового типа коронавируса COVID19 и меры по борьбе с ней.
Они согласились поддерживать тесный контакт в этой области.
Также в ходе телефонного звонка Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане и решили продолжать тесное сотрудничество и по этому вопросу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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