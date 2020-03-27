Захарова посмеялась над слухами об обеспечивающих «карантин» в РФ о львах и тиграх
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на обсуждаемую иностранцами в соцсетях тему, что в России по улицам будут ходить 800 тигров и львов президента России Владимира Путина и следить, чтобы россияне не нарушали карантин.
Ранее соответствующую тему поднял пакистанский журналист.
Захарова отметила, что эта информация была всего лишь шуткой, но она получилась смешной. Дипломат напомнила, что в России на улицу скорее выпустят медведей, а не львов и тигров.
«У нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны», — цитирует Захарову ТАСС.
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