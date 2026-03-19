Европу призвали не вмешиваться в конфликт с Ираном из-за России

Эксперт ван Рей: Европа должна сопротивляться втягиванию в войну с Ираном
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа не должна втягиваться в войну против Ирана, так как это подорвет поддержку перевооружения, направленного против России. Об этом в статье для The Guardian написала эксперт в области международных отношений, старший научный сотрудник Центра европейских реформ Армида ван Рей.

По ее словам, война в Персидском заливе разворачивается, когда европейские правительства пытаются убедить население поддержать «непопулярные» решения о расходах на европейскую оборону. Однако если европейцы будут втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, то «любые успехи в завоевании общественной поддержки» будут утрачены, считает она.

«Европе не следует втягиваться в эту войну, которую США сами же и развязали на Ближнем Востоке. Это, помимо прочего, подорвет общественную поддержку европейского перевооружения, призванного сдерживать Россию. Хотя нестабильность на Ближнем Востоке имеет негативные последствия для Европы, Россия продолжает оставаться главной угрозой безопасности для Европы», — отметила эксперт.

Армида ван Рей подчеркнула, что вместо участия в военных действиях европейские правительства должны использовать имеющееся у них влияние на президента США Дональда Трампа, чтобы «подтолкнуть США к деэскалации».

12 марта глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе, однако союзники по НАТО отказались от этого.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Америка больше не нуждаются в помощи стран НАТО, Австралии, Японии и Южной Кореи из-за отказа присоединиться к операции против Ирана. До этого Трамп пообещал «запомнить» отказ Великобритании и других стран НАТО от поддержки операции США и Израиля в Иране. Также американский президент пообещал, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответа на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Ранее стало известно, как Трамп ответит Европе на отказ помогать с Ираном.

 
