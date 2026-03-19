СПЧ подготовит для Путина новый список на помилование

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует на ежегодной встрече с Владимиром Путиным в конце текущего года вновь попросить его о помиловании некоторых людей. Об этом заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.

СПЧ готов регулярно передавать списки на помилование, но возможность это осуществить возникает только на встрече с главой государства, уточнила Меркачева.

17 марта глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин помиловал 23 осужденные женщины. По его словам, речь идет о женщинах с детьми и родственницах участников спецоперации. Кого конкретно освободили от наказания — неизвестно. При этом в СПЧ утверждают, что указ президента точно не затронул блогера Елену Блиновскую и журналистку Александру Баязитову. Списки кандидаток на помилование еще в конце прошлого года передала Путину правозащитница Ева Меркачева: она призывала отпустить из колоний тех, кто впервые приговорен к наказанию за нетяжкие и ненасильственные преступления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

