Стало известно, как часто россияне покупают книги

За последний год книги читали 72% опрошенных россиян. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»). За последний год более 40% респондентов покупали книги.

Среди читающих граждан наиболее распространенной практикой остается сочетание разных форматов. 41% читают электронные версии, 23% — преимущественно бумажные книги. Еще 36% используют оба формата в зависимости от ситуации — например, бумажные книги дома, а электронные в дороге или на работе.

За последний год 43% опрошенных покупали книги. При этом 67% респондентов сообщили, что не покупали печатные книги — часть из них читает исключительно электронные версии, а часть берет литературу в библиотеках или у знакомых.

Среди тех, кто покупает печатные издания, наиболее распространенной моделью остаются нерегулярные покупки — по мере появления интересных новинок или рекомендаций. Почти треть респондентов (31%) приобретает не более трех книг в год. Еще 28% покупают от четырех до семи книг, 21% — от восьми до 12 книг. Более активными покупателями оказались 20% опрошенных, которые приобретают более 12 бумажных книг ежегодно.

Исследование также показало, сколько россияне тратят на покупку печатных изданий. У 29% опрошенных годовые расходы на бумажные книги не превышают 2 тыс. рублей. Еще 34% тратят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в год. У 23% расходы составляют от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 14% признались, что ежегодно оставляют в книжных магазинах более 10 тыс. рублей.

«Несмотря на рост популярности электронных и аудиокниг, печатные издания по-прежнему остаются важной частью читательской культуры. Цифровые сервисы сделали литературу доступнее, но не заменили полностью традиционный формат. По словам респондентов, бумажная книга все еще остается незаменимой с точки зрения атмосферы чтения и даже обрела дополнительную ценность, став предметом, который позволяет отвлечься от экранов цифровых устройств», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

