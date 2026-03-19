В Приамурье машина Росгвардии протаранила автобус с людьми

В Комсомольске-на-Амуре машина Росгвардии врезалась в автобус с пассажирами

В Комсомольске-на-Амуре машина Росгвардии въехала в автобус, пассажирка разбила голову. Об этом сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что служебная Lada Granta ехала по Пионерской улице в сторону улицы Орджоникидзе. На перекрестке машина Росгвардии не уступила дорогу рейсовому автобусу на главной дороге. В нем находились 10 человек, пострадала 45-летняя женщина.

Осенью прошлого года в башкирском селе Иглино автомобиль Росгвардии лоб в лоб столкнулся с легковой машиной. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные машины. Кроме того, заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Тогда же работники Росгвардии опрокинулись на грузовике в Дагестане. На кадрах с места происшествия автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. На месте аварии собралось много людей, многие из них помогали пострадавшим.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.