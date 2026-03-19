Иран удивил американцев общественной реакцией на удары по стране

Подполковник Дэвис: США не ожидали такой сплоченности иранцев
В Соединенных Штатах не ожидали такой сплоченности иранцев после ударов по их стране. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Он отметил, что вся имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что население Ирана сплачивается, становится еще более единым против общей внешней угрозы, нависшей там над всеми жителями страны, независимо от их политических взглядов.

По словам Дэвиса, что война с Ираном может стать первым случаем, когда американцы столкнутся с сопоставимыми ответными действиями со стороны другого государства. Отставной офицер подчеркнул, что США по-прежнему уверены в том, что могут делать что угодно без последствий для себя, но это уже не так.

19 марта сообщалось, что Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Ранее Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну после ликвидации верховного лидера.

 
