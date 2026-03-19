Российским спортсменам увеличат вознаграждение за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде

Дегтярев: выплаты за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде проиндексируют

Размер единовременного денежного вознаграждения российским спортсменам, победившим и занявшим призовые места на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года в Италии будет проиндексировано. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он отметил, что чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. Он подчеркнул, что их индексация готовится по проручению президента страны. Министерство спорта уже разработало проект правительства.

Ранее за золотую медаль на Паралимпиаде российские спортсмены получали 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

18 марта Путин заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг, взяв третье место в медальном зачете Паралимпиады.

Ранее Песков назвал санкции против российских паралимпийцев абсурдными.