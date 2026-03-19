Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить до 85 рублей на следующей неделе
На следующей неделе доллар будет стоить 80–85 рублей, евро — 92–97 рублей, юань — 11,8–12,4 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На будущей неделе может частично отыграться на фоне налогового периода и общей перегретости иностранных валют. Пока рубль продолжает планомерно снижаться. Из колеи национальную валюту вывело кратное сокращение объема продаж валюты по бюджетному правилу. С 5 марта Минфин прекратил ежедневные операции на 12,8 млрд рублей, и остались только продажи со стороны ЦБ на 4,62 млрд в день. Давит на рубль не только этот факт, но и ожидание корректировки бюджетного правила Минфином», — отметил Шепелев.

По его словам, снижение ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу в целом уже заложено в котировки валют, и значимой реакции рубля на решение эксперт не ожидает, конечно, если ключевая ставка опустится в соответствии с базовыми ожиданиями рынка — до 15%.

«Технически, курсы прорвали серьезные сопротивления 82,5 за доллар и 12 за юань. Теперь годовые пики валют могут быть повыше — ближе к 85 рублям за доллар и 12,4 рубля за юань», — заключил Шепелев.

По данным Investing.com, 18 марта курс доллара поднимался выше 83 рублей, евро — выше 96 рублей. Курс юаня на Мосбирже превышал 12 рублей.

Ранее был назван минимальный курс доллара в мае.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
