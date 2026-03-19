Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Приморье на видео попал водитель, «закинувший» на крышу своего авто вторую машину

Кадр видео: Telegram-канал Владивосток Новости Сейчас | Приморский край VDK_Tiger Приморье

В Приморье водитель микроавтобуса перевозил другой автомобиль на своей крыше. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

В посте уточняется, что машины сняли на трассе в районе села Кипарисово. На кадрах по дороге едет серый микроавтобус с грузом на прицепе. К крыше транспортного средства при помощи тросов привязан белый автомобиль меньшего размера.

Прошлым летом в городе Бодайбо Иркутской области водитель снял на видео двух спаривающихся коз на крыше автомобиля Hyundai Sonata. Судя по ролику, животные были увлечены процессом и не обращали внимания ни на прохожих, ни на водителей.

А за несколько месяцев до этого два енота устроили оргию на крыше такси в Сочи. Позже автоинспекторы установили, что животных водитель перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон.

Ранее автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
