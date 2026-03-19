ЛДПР предложила изменить схему уплаты НДФЛ для малого бизнеса

ЛДПР предлагает упростить ведение бухгалтерии для малых и средних предприятий (МСП). Инициатива подразумевает переход на ежемесячную уплату НДФЛ вместо двухразовой, увеличение сроков подачи отчетности в Социальный фонд России (СФР) и обеспечении удобных интерфейсов в личных кабинетах на сайте СФР и Федеральной налоговой службы (ФНС). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился с такими предложениями к министру финансов Антону Силуанову (документ есть у «Газеты.Ru»).

Как отметил Слуцкий, в условиях современных вызовов развитие малого и среднего предпринимательства выступает ключевым фактором формирования стабильной и динамично растущей экономики.

При этом малый и средний бизнес в России сегодня сталкивается с рядом проблемных вопросов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом и отчетностью, отчетностью в Социальный фонд России, которые требуют «оперативного урегулирования для стимулирования предпринимательской активности и повышения предпринимательского климата в стране», указал глава ЛДПР.

«Сегодня малый и средний бизнес у нас связан по рукам и ногам отчетами, штрафами и бесконечными требованиями. Люди работают сами и создают рабочие места, платят налоги — а в ответ получают бюрократический прессинг. Но если мы всерьез хотим реального роста экономики, а не одних красивых отчетов, нужно срочно убирать лишние барьеры», — заявил Слуцкий.

В связи с этим, указал парламентарий, современные реалии «требуют перехода к более гибким и понятным моделям бухгалтерского учета».

«Предлагается рассмотреть возможность внедрения упрощенных форм ведения бухгалтерии, охватывающих все категории МСП вне зависимости от их оборота и размера. Это позволит сократить затраты времени и ресурсов на ведение учета, снизить стоимость бухгалтерских услуг и повысить прозрачность финансовой отчетности», — говорится в обращении.

По словам Слуцкого, уплата малым и средним бизнесом НДФЛ два раза в месяц создает дополнительное бремя для индивидуальных предпринимателей и малых компаний, поэтому в ЛДПР считают целесообразным отменить такую практику.

В рамках взаимодействия малого и среднего бизнеса с Социальным фондом России, заявил председатель партии, речь идет о необходимости для бизнеса «практически на ежедневной основе» предоставлять сведения в организацию.

«Предлагается ввести более широкие сроки направления отчетности для обеспечения МСП гибкостью в формировании отчетных материалов», — указывается в документе.

Кроме того, обеспечение удобных и автоматизированных интерфейсов личных кабинетов на сайте ФНС России и СФР крайне важно для малого бизнеса, который отмечает потребность в расширении функций личных кабинетов для «бесплатной сдачи отчетности всеми налогоплательщиками», подчеркнул Слуцкий.

«На основании изложенного, уважаемый Антон Германович, прошу Вас рассмотреть указанные предложения в рамках важных задач по снижению административных барьеров и поддержке развития МСП», — подытожил он.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить введение в текущем году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения.

Ранее малый бизнес попросил министерство финансов РФ заменить штрафы за ряд налоговых нарушений на предупреждения.