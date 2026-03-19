Путин вызвал переполох в Европе, заявили китайские СМИ

Baijiahao: Путин нанес удар по Европе, заявив о приостановке поставок газа
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе заявлением о скорой приостановке поставок газа на континент, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Как отмечают китайские журналисты, слова российского президента вызвали переполох в Европе.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и дефицита топлива прекращение поставок из России может привести к еще большему росту цен на энергоносители в Европе, говорится в статье.

4 марта Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. В Кремле позднее объяснили, что глава государства поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа, а окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее планы Путина оставить Европу без газа назвали шокирующими, но ожидаемыми.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
