Европе необходимо самой справиться с синдромом возобновления холодной войны с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

«Преодолеть синдром возобновления холодной войны с Россией должна прежде всего Европа», — отметил он.

22 февраля австрийский политический аналитик Геральд Маркель заявил, что в случае новой холодной войны между Западом и Россией Евросоюз окажется на стороне проигравших и развалится. Поэтому ЕС должен не конфликтовать с РФ, а дружить с ней и в «долгосрочной перспективе» принять Россию в члены союза.

Маркель подчеркнул, что конфликт на Украине уже стал «величайшим военным, экономическим и геополитическим поражением Запада за всю историю». Поэтому сейчас Европе для своего «спасения» нужно закончить военный конфликт, признать поражение, «осмелиться заключить мир и начать новую жизнь с Россией», «выкинув всех поджигателей войны на Западе из их офисов».

