Нефтетанкер дал задний ход в Ормузском проливе

Нефтяной танкер под флагом Барбадоса в Ормузском проливе дал задний ход, утверждают в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть ВС). Об этом сообщает Reuters.

В КСИР добавили, что судно дало задний ход после того, как иранские ВС были подняты по тревоге и приведены в состояние боевой готовности.

До этого Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.