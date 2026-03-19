Беспилотники атаковали Ставропольский край

В Кочубеевском округе Ставропольского края пострадала женщина в результате падения обломков сбитых беспилотников на частное домовладение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, жизни женщины ничего не угрожает, за ней присматривают врачи.

Повреждений важной инфраструктуры не зафиксировано при атаке беспилотников. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий, отметил губернатор.

Владимиров добавил, что поручил главе Кочубеевского округа Олегу Борзову оказать людям помощь в устранении последствий происшествия.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при налете беспилотников на город один мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Еще два горожанина получили травмы средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

