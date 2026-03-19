В Госдуме оценили идею ограничить россиян в выборе региона для ипотеки

Человек сам должен решать, в каком регионе брать ипотеку. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Так он прокомментировал планы Минфина разрешить регионам устанавливать правила, по которым заемщик с льготным кредитом должен быть зарегистрирован в регионе, где берет ипотеку.

По словам Аксененко, введение подобных правил может осложнить для граждан возможность выбрать наиболее выгодные условия по ипотеке или место жительства.

«Например, родился, окончил школу и прописан человек в каком-то небольшом городе Приволжского федерального округа, а получать высшее образование поехал в Новосибирск, там же и женился. В молодой семье появляется ребенок, принимается решение брать ипотеку. Но смогут ли они взять ипотеку в Новосибирске, где фактически жили, учились, создали семью и работают? Или обязаны уехать туда, где жизнь совсем не настроена? Другой вопрос, можно ли брать ипотеку в том же регионе, но в другом городе. Например, жил в Искитиме, а по работе переехал в Новосибирск и хочет обосноваться там. Думаю, такой выбор все же должен оставаться за самим человеком», — отметил Аксененко.

По его словам, идея разрешить регионам устанавливать правила, по которым заемщик с льготным кредитом должен быть зарегистрирован в регионе, где берет ипотеку, уже звучала ранее. Аксененко пояснил, что инициатива призвана оптимизировать бюджетные расходы, ограничить «ипотечный туризм» и направить поддержку жителям конкретных субъектов, где оформляется кредит с господдержкой. Государству важно, чтобы люди не покидали свои регионы и не происходило перекоса и перетока из малых городов в большие, констатировал парламентарий. Так, это может способствовать развитию инфраструктуры небольших населенных пунктов и созданию условий для укрепления местной экономики, а региональные власти получат больше инструментов для управления миграционными потоками внутри страны и обеспечением социальной поддержки, сказал депутат.

По его мнению, важно внимательно взвесить баланс между региональными интересами и правами граждан, чтобы нововведения действительно способствовали развитию, а не препятствовали возможности граждан выбирать комфортные условия для жизни. Но система должна быть детально проработана прежде, чем может быть внедрена, заключил Аксененко.

