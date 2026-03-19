Новосибирский губернатор назвал необходимыми меры по борьбе с пастереллезом

Проводимые в Новосибирской области ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных являются строгими, но необходимыми, заявил губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на сессии областного законодательного собрания, губернатор ответил на претензии одного из депутатов. Травников подчеркнул, что на территории региона проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания, которое может нанести большой ущерб животноводческой отрасли животноводства нашего региона.

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.