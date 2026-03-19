В России ожидается рост цен на грибы

В этом году в России ожидается существенный рост цен на грибы. Об этом сообщает газета «Известия».

Грибы дорожают уже сейчас. Так, в январе свежие грибы подорожали на 6% по сравнению с декабрем прошлого года. Основной причиной подорожания стали издержки на логистику и продажу.

Кроме того, серьезное негативное влияние на рынок оказывает сокращение производственной инфраструктуры. Прежде в России работали предприятия, производившие оборудование для переработки грибов, такие как грибоварки, сушилки, линии нарезки. Сейчас такой отрасли в стране фактически не существует, отсутствуют инвестиции, поэтому производители вынуждены создавать инфраструктуру самостоятельно.

На цене грибов также сказываются и возросшие затраты на бензин.

18 марта сообщалось, что в России резко подорожала водка. В феврале 2026 года средняя розничная цена литра достигла 948,5 рубля.

Ранее в России увидели снижение темпов роста цен.

