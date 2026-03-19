Эксперт заявил, что продукты в РФ не подорожают из-за эскалации на Ближнем Востоке

АКОРТ: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на стоимость продуктов в России

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал РИА Новости, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не повлияет на стоимость продуктов в российских магазинах.

По словам Богданова, также не стоит ждать дефицита каких-либо товаров, так как у крупных российских торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы поставляемых товаров между иностранными поставщиками без перебоев.

Глава АКОРТ поделился, что продукция поступает в федеральные торговые сети и на крупные продуктовые базы, откуда уже распределяется по регионам. При этом ретейлеры заинтересованы в сохранении стабильных цен, так как резкое подорожание какого-либо продукта ведет к падению спроса на него, а это невыгодно самим торговым сетям.

14 марта Telegram-канал Baza со ссылкой на продавцов специй сообщал, что иранский шафран может исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке.

По их словам, новые поставки данного продукта в РФ не поступают, сейчас предприниматели распродают зимние запасы. Большинство из них в ближайшее время могут подорожать. Сейчас пряность в среднем стоит 350–700 рублей за грамм. При этом цена иранских сортов шафрана может достигать 1,8 тысячи рублей за грамм. Если в ближайшее время поставки не возобновятся, то цена вырастет до 2,5 тысячи рублей за грамм.

