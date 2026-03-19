Россиянам рассказали, может ли начальник запретить телефоны на работе

Руководитель вправе вводить ограничения на использование личных мобильных телефонов на работе. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее словам, для подобных мер должны быть обоснования, например, характером работы, а также они должны быть закреплены в нормативных актах организации.

Голубева добавила, что ограничения должны быть разумными и соразмерными условиям труда.

В случае если работодатель вводит запрет без очевидной связи с обязанностями сотрудника или условиями труда, то подобные требования могут быть признаны избыточными и оспорены.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что работодатель имеет право направить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск без его согласия, если тот длительное время не использует положенные дни отдыха.

Ранее россиян предупредили, за какие опоздания им грозит увольнение.