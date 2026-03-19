Над военной базой в США заметили неопознанные беспилотники

WP: неопознанные БПЛА были замечены над военной базой, где живут Рубио и Хегсет

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены за последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, в одну из ночей за последние 10 дней над базой были замечены сразу несколько дронов.

Подобное послужило причиной усиления мер безопасности на военном объекте, а также обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о переселении Рубио и Хегсета в другое место. По словам одного из источников, госсекретарь и глава Пентагона пока не переезжали.

До этого сообщалось, что Государственный департамент США приказал всем американским дипломатическим миссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.