Овечкин забросил 999 шайбу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена«в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:1. В составе победившей команды шайбу забросил российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, также отличились Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон. Единственный гол «Оттавы» оформил Тим Штюцле.

Для Овечкина эта шайба стала 999-й в НХЛ с учетом плей-офф. Всего в текущем сезоне российский нападающий забросил 25 шайб.

«Вашингтон» набрал 76 очков в 69 матчах и поднялся на 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на десятой строчке «Востока» — 77 очков в 67 играх.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ.