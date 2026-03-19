В России объяснили, почему сокращаются вакансии на удаленку

Роскачество: сокращение вакансий на удаленку связано с падением вовлеченности сотрудников
Сокращение доли удаленных вакансий — это не временная коррекция на российском рынке труда, а устойчивый тренд пересмотра модели занятости. Об этом «Газете.Ru» заявили в департаменте организационного развития Роскачества.

«Работодатели возвращают сотрудников в офис не из-за прихоти руководства, а потому что столкнулись с реальными проблемами управляемости и падением вовлеченности работников. Большинство российских компаний уже ужесточили требования к присутствию на рабочем месте. При этом полностью удаленка сохранится в основном в IT и digital-сфере, где специалисты по-прежнему могут диктовать условия, тогда как в массовых офисных профессиях гибкость уходит. Работодатели поняли, что контролировать эффективность дистанционно сложно, а корпоративная культура и коммуникация в гибридном формате сильно проседают, если с ними не начать работать грамотно», — отметили в Роскачестве.

Там пояснили, что для соискателей это обернется ужесточением конкуренции за ограниченное число «гибких» вакансий. Те, кто привык работать из дома и не готов возвращаться в офис, окажутся в сложной позиции — им придется либо менять работодателя, либо уступать, считают в департаменте. При этом зарплаты в удаленных позициях, скорее всего, перестанут расти опережающими темпами, поскольку компании будут поощрять тех, кто готов присутствовать в офисе, добавили в Роскачестве. В то же время рабочие специальности и сферы, где физическое присутствие критически важно, продолжат дорожать, заключили в департаменте.

Ранее сообщалось, что гибридный формат работы стал самым популярным в России.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
