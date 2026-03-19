Испанский журналист допустил выход страны из НАТО

Левин: Испании стало трудно оставаться в НАТО из-за действий Трампа в Иране
Политический обозреватель Ману Левин в эфире телеканала Canal Red заявил, что Испания может выйти из НАТО из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране.

По словам журналиста, многие в Испании хотели бы, чтобы Мадрид занял нейтральную позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

«Мы до сих пор идем рука об руку (с НАТО. — «Газета.Ru»), мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. <…> Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета», — отметил Левин.

Он добавил, что Мадриду стало сложно совмещать свою внешнюю политику и членство в Североатлантическом альянсе, едва ли Испания сможет оставаться в стороне, находясь в составе блока.

16 марта Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за Соединенные Штаты.

11 марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе не сложилось единого отношения к войне в Иране, а защита действий США и Израиля является ошибкой.

Он отметил, что Испания, в свою очередь, «всегда придерживалась одной и той же последовательной позиции», которая находила отклик у значительной части европейского общества.

Ранее в Испании выступили против требования США к странам НАТО.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
