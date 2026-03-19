Эксперт оценил целесообразность внедрения «умных» глушилок на ЕГЭ

О том, чем «умные» глушилки, которые будут применяться на ЕГЭ в этом году, отличаются от обычных средств, «Газете.Ru» рассказал Артём Жадеев, директор по продажам компании «Стахановец», эксперт в области стратегического развития ИТ-бизнеса и информационной безопасности.

«Сейчас на ЕГЭ используются генераторы широкополосного шума. Их задача — не дать работать любым беспроводным устройствам в классе во всех диапазонах сотовой связи и радиочастот одновременно. Это блокирует любую передачу данных в радиусе действия — и микронаушники, и телефоны в рюкзаках, и, например, служебные рации организаторов, и Wi-Fi, который может требоваться для работы. Проблема в том, что вместе с телефонами учеников они глушат и служебную связь, которую используют сами организаторы экзамена», — объяснил он.

Новые системы работают иначе. В их составе есть приемник, который постоянно сканирует радиоэфир.

«Установленное программное обеспечение анализирует каждый принимаемый сигнал, определяет тип устройства, его состояние и характер передачи данных. Система способна отличить телефон, который находится в режиме ожидания и не передает данные, от телефона, который пытается установить соединение для выхода в интернет. А также от микронаушника, который принимает сигнал. Если система идентифицирует попытку использования запрещенного устройства, она включает подавление. Но не сплошное по всему диапазону частот, а только на той частоте, где работает конкретное устройство нарушителя. Остальные каналы связи продолжают функционировать без помех», — поделился специалист.

По словам Жадеева, в мире подобные решения применяются в пенитенциарных учреждениях для блокировки нелегальной связи заключенных и на режимных объектах, где требуется избирательное подавление. В гражданском образовании в таких масштабах они внедряются впервые.

«Одно «умное» устройство покрывает гораздо большую площадь, чем обычный подавитель. Если стандартная глушилка работает только в пределах одного класса, то новая «умная» система может контролировать целый этаж — примерно 1000 квадратных метров. Поэтому на типовую школу вместо 10–15 обычных подавителей требуется всего 3–5 интеллектуальных. Меньше оборудования — меньше времени на установку и проще обслуживать», — подчеркнул он.

Если оценивать все расходы — не только на покупку, но и на установку и обслуживание, — то, по оценкам эксперта, «умные» системы в итоге обходятся примерно в ту же сумму, что и обычные подавители. При этом они точнее блокируют только нарушителей и лучше приспособлены к появлению новых гаджетов для списывания.

«По статистике, списывают действительно немногие — меньше 0,01% от всех, кто сдает ЕГЭ. Но дело не в том, сколько человек попалось в прошлом году. А в том, какие возможности для списывания появятся у школьников через несколько лет. Техника не стоит на месте. Уже сейчас существуют микронаушники, которые сделаны из пластика и керамики — металлодетектор их не видит. Появляются способы передачи сигнала, которые обычная глушилка может просто не заметить или не сможет заглушить, потому что не отличит полезный сигнал от помех. Здесь и проявляется главное преимущество «умных» систем — они легко подстраиваются под изменения. Если через три года появится новый стандарт связи или неизвестные сейчас протоколы передачи данных, не нужно будет демонтировать старое оборудование и закупать новое. Достаточно будет обновить программу, и система будет распознавать новые типы сигналов», — резюмировал эксперт.

