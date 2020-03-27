В Госдуме одобрили идею ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

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Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев оценил идею ограничить продажу алкогольной продукции в России из-за коронавируса. Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, одна из главных мер по борьбе с коронавирусом — это ограничение продажи спиртных напитков на время пандемии. Он считает, что карантин не должен становиться поводом для того, чтобы выпить. Парламентарий призвал граждан больше проводить время дома, в кругу семьи и беречь здоровье.

Также Саралиев попросил властей ввести жесткие меры регулирования онлайн-продажи алкоголя, чтобы не позволить мошенникам наживаться на гражданах.

Ранее с подобной идеей выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

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