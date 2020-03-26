Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии границ страны из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что границы будут перекрыты даже для планирующих вернуться украинских граждан.

Зеленский добавил, что об украинцах за границей позаботятся представители дипмиссий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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