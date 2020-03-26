Стало известно время проведения экстренного саммита G20

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Саммит лидеров G20 в формате видеоконференции начнется в четверг, 26 марта, в 15.00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график пресс-службы президента Соединенных Штатов.

Уточняется, что совещание будет носить закрытый характер.

Экстренный саммит G20 будет посвящен ситуации вокруг пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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