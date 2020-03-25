Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

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Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Он рассказал о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в данной ситуации.

Глава государства заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля.

Он также объявил нерабочей следующую неделю и призвал россиян оставаться дома, чтобы замедлить темпы распространения болезни.

Семьям, имеющим право на материнский капитал, в течение 3 месяцев будет выплачиваться сумма в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет.

Для граждан, чей доход упадет более чем на 30% будут введены ипотечные каникулы.

Президент предложил увеличить сумму пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12 130 руб.

По словам главы государства, для малого и среднего бизнеса будет дана полугодовая отсрочка по налогам.

Кроме того, Путин предложил на ближайшие полгода ввести мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 29 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.